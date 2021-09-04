Finance.ua розповідає, які податки треба оплатити при даруванні або обміну нерухомості.
Дивися повний текст Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28
Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28
Вот только уточняйте, что в случае с нерезидентами (неважно "кто" или "кому") - обдерут по полной даже в случае первой степени родства. Как и при наследстве. Такого бреда даже в России нету. "Не ту страну назвали Гондурасом" ©
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|