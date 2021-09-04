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Дарування або обмін нерухомості:
які податки треба заплатити

Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28

Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, які податки треба оплатити при даруванні або обміну нерухомості.

Дивися повний текст Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28

Вот только уточняйте, что в случае с нерезидентами (неважно "кто" или "кому") - обдерут по полной даже в случае первой степени родства. Как и при наследстве. Такого бреда даже в России нету. "Не ту страну назвали Гондурасом" ©
Grover
 
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