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Які гарантії, що кошти в
пенсійних накопичувальних...

Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:41

Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних...

Пропонуємо до обговорення:
В будь-яких країнах є шахраї, в будь-яких способах накопичення на майбутнє є ризики.

Дивися повний текст Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних фондах не вкрадуть, не знеціняться.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:41

Я не собираюсь в эти пирамиды опять вступать. Дело же добровольное.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:15

Re: Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних...

3x2x3x2 написав:... Дело же добровольное.
добровольно-принудительно)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:39

Гарантій особливих немає, є тільки нагляд. Депозити, наприклад, гарантуються фондом в межах гарантованої суми.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:52

А потім, як припече, націоналізують всі накопичення в пенсійних фондах, як в Россії. Було ваше, стало наше. Нема чого віддавати свої гроші дзядам вошивим.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:59

Как вкладчик пенсионного фонда сгоревшего банка Аркада, могу со знанием дела рассказать, что случилось с моими накоплениями за 14 лет вкладов. Сгорели....
svzibina
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:40

Довіри не має геть. Був в одній "шарагі" - страховій. Ледь забрав кошти, втративши 60% від накопиченого.
kovalbv
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:27

как насчет компенсации при внезапной девальвации гривны?
rytton
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