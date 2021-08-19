В будь-яких країнах є шахраї, в будь-яких способах накопичення на майбутнє є ризики.
Дивися повний текст Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних фондах не вкрадуть, не знеціняться.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:41
Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних фондах не вкрадуть, не знеціняться.
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:15
Re: Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних...
добровольно-принудительно)))
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:39
Гарантій особливих немає, є тільки нагляд. Депозити, наприклад, гарантуються фондом в межах гарантованої суми.
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:52
А потім, як припече, націоналізують всі накопичення в пенсійних фондах, як в Россії. Було ваше, стало наше. Нема чого віддавати свої гроші дзядам вошивим.
Додано: Нед 17 жов, 2021 15:59
Как вкладчик пенсионного фонда сгоревшего банка Аркада, могу со знанием дела рассказать, что случилось с моими накоплениями за 14 лет вкладов. Сгорели....
Додано: Нед 17 жов, 2021 16:40
Довіри не має геть. Був в одній "шарагі" - страховій. Ледь забрав кошти, втративши 60% від накопиченого.
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