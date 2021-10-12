Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...

Порожня квартира? Законодавство дозволяє платити менше Якщо житло тимчасово не використовується власниками й не здається в оренду, платежі за житлово-комунальні послуги можна зменшити. Проте за двома позиціями доведеться платити в будь-якому разі.
получается постанова НКРЕ "о доставке газа" противоречит п. 6 части 1 статьи 7 закона «О жилищно-коммунальных услугах» , и учитывая, что оно не зарегистрировано в Минюсте, приказу от 19.01.2012 № 93/5 "додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" ай яй яй...
Bobua написав:Про індивід.газ.опалення там ні слова...
В смысле? В обсуждаемой статье слова есть: "В Киеве нет автономного отопления" В постановлении имеется определение "приміщення з індивідуальним опаленням" и всякое разное про них. Каких слов не хватает?