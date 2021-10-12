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Finance.ua: Як зменшити
вартість ЖКГ, якщо ви не...

Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:05

Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...

Пропонуємо до обговорення:
Порожня квартира? Законодавство дозволяє платити менше
Якщо житло тимчасово не використовується власниками й не здається в оренду, платежі за житлово-комунальні послуги можна зменшити. Проте за двома позиціями доведеться платити в будь-якому разі.

Дивися повний текст Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не мешкаєте у квартирі
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:05

Не вводьте людей в оману. За доставку газу платитимуть всі, незалежно від того, живеш ти у квартирі чи ні.
serengettivos
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:02

Re: Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...

serengettivos написав:Не вводьте людей в оману. За доставку газу платитимуть всі, незалежно від того, живеш ти у квартирі чи ні.
За утримання будинку також
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:16

По отоплению: приведите норму закона, что человек обязан отапливать квартиру. И как считать потребление.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:17

получается постанова НКРЕ "о доставке газа" противоречит п. 6 части 1 статьи 7 закона «О жилищно-коммунальных услугах» , и учитывая, что оно не зарегистрировано в Минюсте, приказу от 19.01.2012 № 93/5 "додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" ай яй яй...
summagisdives
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:44

  sensei написав:По отоплению: приведите норму закона, что человек обязан отапливать квартиру. И как считать потребление.

Постановления 315 достаточно?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:53

moveton
Про індивід.газ.опалення там ні слова...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:09

  Bobua написав:Про індивід.газ.опалення там ні слова...

В смысле? В обсуждаемой статье слова есть: "В Киеве нет автономного отопления" В постановлении имеется определение "приміщення з індивідуальним опаленням" и всякое разное про них. Каких слов не хватает?
moveton
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