Інвестори можуть в перспективі зацікавитись приватизацією Ощадбанку, Укргазбанку та ПриватБанку.
Дивися повний текст Інвестори можуть в перспективі зацікавитись приватизацією Ощадбанку, Укргазбанку та ПриватБанку - ЄБРР.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:23
Інвестори можуть в перспективі зацікавитись...
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Дивися повний текст Інвестори можуть в перспективі зацікавитись приватизацією Ощадбанку, Укргазбанку та ПриватБанку - ЄБРР.
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