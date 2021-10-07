Куди вкласти накопичення, якщо депозит в банку вже не перекриває рівень інфляції?
Дивися повний текст У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:21
У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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Дивися повний текст У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?.
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:22
В Киеве сейчас квартиру за 50 000 с ремонтом не купишь, а если и найдешь такую убитую халупку, то сдать ее сможешь за 250-300 дол.
Вывод, покупать квартиру под сдачу по сегодняшним ценам - НЕ выгодно.
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