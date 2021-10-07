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У вас є $50 000. Купити
житло чи інвестувати?

У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:21

У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

Пропонуємо до обговорення:
Куди вкласти накопичення, якщо депозит в банку вже не перекриває рівень інфляції?

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:22

В Киеве сейчас квартиру за 50 000 с ремонтом не купишь, а если и найдешь такую убитую халупку, то сдать ее сможешь за 250-300 дол.
Вывод, покупать квартиру под сдачу по сегодняшним ценам - НЕ выгодно.
Rainbow
 
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