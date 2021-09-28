В аеропорту "Бориспіль" митники виявили в українки золотий з діамантами годинник вартістю понад 1 млн грн.
Дивися повний текст Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в мільйон.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:55
Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили...
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Дивися повний текст Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в мільйон.
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:56
ну і чого ти годинник не наділа собі на руку і не прикрила светром? але швидше всього тебе хтось здав
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:00
Re: Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили..
Не на останні вона його купила, купить іще.
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