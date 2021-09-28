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Золотий з діамантами: у
«Борисполі» в українки виявили...

Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:55

Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили...

Пропонуємо до обговорення:
В аеропорту "Бориспіль" митники виявили в українки золотий з діамантами годинник вартістю понад 1 млн грн.

Дивися повний текст Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в мільйон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:56

ну і чого ти годинник не наділа собі на руку і не прикрила светром? але швидше всього тебе хтось здав
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:19

часы есть - а ЗЭмандата нет )) вот и "обнаружили"
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:00

Re: Золотий з діамантами: у «Борисполі» в українки виявили..

Не на останні вона його купила, купить іще.
unicdima
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