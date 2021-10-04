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COVID-сертифікат в «Дії»:
покрокова інструкція

COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26

COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція

Пропонуємо до обговорення:
На порталі "Дія" опублікована доступна інструкція, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26

У меня в разделе УСЛУГИ нет раздела ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:28

  chitatel написав:У меня в разделе УСЛУГИ нет раздела ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

А полученные документы есть?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:44

Данную операцию можно сделать только в десктопной версии ! И об этом нужно написать!
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:49

_hunter Уже все сделал! Но только через десктопную версию, через смартфон этого сделать невозможно
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:55

Так і зробив. Хоча ніде ще не показував. Його обов'язково роздруковувати чи достатньо відкрити пдф файл на телефоні?
espanol
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