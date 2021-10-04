На порталі "Дія" опублікована доступна інструкція, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:28
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:44
Данную операцию можно сделать только в десктопной версии ! И об этом нужно написать!
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:49
_hunter Уже все сделал! Но только через десктопную версию, через смартфон этого сделать невозможно
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:55
Так і зробив. Хоча ніде ще не показував. Його обов'язково роздруковувати чи достатньо відкрити пдф файл на телефоні?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|