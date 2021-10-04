На порталі "Дія" опублікована доступна інструкція, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:28
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:44
Данную операцию можно сделать только в десктопной версии ! И об этом нужно написать!
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:49
_hunter Уже все сделал! Но только через десктопную версию, через смартфон этого сделать невозможно
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:55
Так і зробив. Хоча ніде ще не показував. Його обов'язково роздруковувати чи достатньо відкрити пдф файл на телефоні?
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:21
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:22
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:48
Передачу особистих медичних даних необхідно підтвердити через "Підпис.Дія". Для отримання цього підпису треба пройти ідентифікацію за обличчям. А це квест ще той. Якщо ви вже виглядаєте не так, як ваше фото в паспорті - готуйтеся страждати. Моя мама з пів години пробувала і так і сяк повернути голову, сісти на світлі, шаманити з бубном - програма пише, Добре, Чудово, а в кінці результат один - ідентифікацію не пройдено. А без ідентифікації - дуля вам, а не Ковід-сертифікат. Отака діджиталізація, ага.
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:55
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