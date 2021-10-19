Зміна фінансового становища родини за останні 2 роки і головна причина економічної кризи в Україні.
Дивися повний текст Українці назвали головні причини економічної кризи (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:51
Українці назвали головні причини економічної кризи...
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Дивися повний текст Українці назвали головні причини економічної кризи (інфографіка).
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