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Українці назвали головні
причини економічної кризи...

Українці назвали головні причини економічної кризи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:51

Українці назвали головні причини економічної кризи...

Пропонуємо до обговорення:
Зміна фінансового становища родини за останні 2 роки і головна причина економічної кризи в Україні.

Дивися повний текст Українці назвали головні причини економічної кризи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:52

Хуже не может быть?!))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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