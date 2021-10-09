Нав’язування банком послуг та продуктів є порушенням чинного законодавства.
Дивися повний текст Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й кредитну.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18
Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й кредитну.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18
Столько текста, а ответа по теме так и нет. Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная, то с точки зрения здравого смысла - это как раз предложение услуг, а не приобретение. А что такое оно по закону яснее не стало. Зато две трети статьи о получении выплат от ФГФЛ, которые вообще к теме не относятся. Прям, как в анекдоте, где студент только про блох знал.
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