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Чи має право банк до зарплатної
картки нав'язувати ще й...

Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18

Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...

Пропонуємо до обговорення:
Нав’язування банком послуг та продуктів є порушенням чинного законодавства.

Дивися повний текст Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й кредитну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18

Столько текста, а ответа по теме так и нет. Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная, то с точки зрения здравого смысла - это как раз предложение услуг, а не приобретение. А что такое оно по закону яснее не стало. Зато две трети статьи о получении выплат от ФГФЛ, которые вообще к теме не относятся. Прям, как в анекдоте, где студент только про блох знал.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:09

  moveton написав:Столько текста, а ответа по теме так и нет. Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная, то с точки зрения здравого смысла - это как раз предложение услуг, а не приобретение. А что такое оно по закону яснее не стало. Зато две трети статьи о получении выплат от ФГФЛ, которые вообще к теме не относятся. Прям, как в анекдоте, где студент только про блох знал.

Может это имелось в виду за Приват?
Где ты получаешь Карту для выплат (зарплатная) и тебе Универсальную навязывают.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:13

  Sanyok77 написав:Может это имелось в виду за Приват?
Где ты получаешь Карту для выплат (зарплатная) и тебе Универсальную навязывают.

Может и про Приват. Он и к пенсионным Универсальную прикладывает. Но от этого как-то яснее имеет ли он на это право?
moveton
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