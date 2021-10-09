Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...

Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40

zenukua1992 написав: moveton А те що карту треба осблуговувати, комісії платити і т.д., це Ви не враховуте?

А те що карту треба осблуговувати, комісії платити і т.д., це Ви не враховуте?

zenukua1992 написав: Приват Універсальна колись була 20 грн місяць. В Альфабанку теж десь стільки ж, і це при тому, що там комісії за усе. Від перевірки рахунку чи зняття коштів до виписки для податкової декларації.

Приват Універсальна колись була 20 грн місяць. В Альфабанку теж десь стільки ж, і це при тому, що там комісії за усе. Від перевірки рахунку чи зняття коштів до виписки для податкової декларації.

zenukua1992 написав: Чи банки вам картку навязують просто бо душі добрій? Чи банки вам картку навязують просто бо душі добрій?

Я же сказал "Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная". Если нужно платить за какое-то обслуживание, то она уж не бесплатная, поэтому да, не учитываю.Чушь полная. Универсальная бесплатна от рождения. Была такой даже тогда, когда для её оформления справку о доходах просили. Иначе у меня б тогда даже мысли не возникло её пробовать оформитьУ Альфы, AFAIK,все бесплатны (пакетная дебетовка имеет абонку, но то другая история). Есть момент, что Альфа на большинство (на Хамелеоне уже нет) кредиток сразу подвязывает ещё и страховку и, если её не отключить, то будет капать оплата страховки, но это уже не за карту. В любом случае, не слыхал, чтобы Альфа кредитки выдавала принудительно.Вот понятия не имею зачем. Может у них KPI какое-то по количеству выпущенных карт. Может и по доброте, это бывает. Кто-то бесплатную рекламу в почтовый ящик суёт по доброте, а кто-то бесплатные карты всучивает.