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Чи має право банк до зарплатної
картки нав'язувати ще й...

Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18

Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й...

Пропонуємо до обговорення:
Нав’язування банком послуг та продуктів є порушенням чинного законодавства.

Дивися повний текст Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й кредитну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:18

Столько текста, а ответа по теме так и нет. Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная, то с точки зрения здравого смысла - это как раз предложение услуг, а не приобретение. А что такое оно по закону яснее не стало. Зато две трети статьи о получении выплат от ФГФЛ, которые вообще к теме не относятся. Прям, как в анекдоте, где студент только про блох знал.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:09

  moveton написав:Столько текста, а ответа по теме так и нет. Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная, то с точки зрения здравого смысла - это как раз предложение услуг, а не приобретение. А что такое оно по закону яснее не стало. Зато две трети статьи о получении выплат от ФГФЛ, которые вообще к теме не относятся. Прям, как в анекдоте, где студент только про блох знал.

Может это имелось в виду за Приват?
Где ты получаешь Карту для выплат (зарплатная) и тебе Универсальную навязывают.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:13

  Sanyok77 написав:Может это имелось в виду за Приват?
Где ты получаешь Карту для выплат (зарплатная) и тебе Универсальную навязывают.

Может и про Приват. Он и к пенсионным Универсальную прикладывает. Но от этого как-то яснее имеет ли он на это право?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:06

moveton А те що карту треба осблуговувати, комісії платити і т.д., це Ви не враховуте?
Приват Універсальна колись була 20 грн місяць. В Альфабанку теж десь стільки ж, і це при тому, що там комісії за усе. Від перевірки рахунку чи зняття коштів до виписки для податкової декларації.
Чи банки вам картку навязують просто бо душі добрій?
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40

  zenukua1992 написав:moveton А те що карту треба осблуговувати, комісії платити і т.д., це Ви не враховуте?

Я же сказал "Если карта, если ей не пользоваться, бесплатная". Если нужно платить за какое-то обслуживание, то она уж не бесплатная, поэтому да, не учитываю.

  zenukua1992 написав:Приват Універсальна колись була 20 грн місяць. В Альфабанку теж десь стільки ж, і це при тому, що там комісії за усе. Від перевірки рахунку чи зняття коштів до виписки для податкової декларації.

Чушь полная. Универсальная бесплатна от рождения. Была такой даже тогда, когда для её оформления справку о доходах просили. Иначе у меня б тогда даже мысли не возникло её пробовать оформить :)
У Альфы, AFAIK, кредитки все бесплатны (пакетная дебетовка имеет абонку, но то другая история). Есть момент, что Альфа на большинство (на Хамелеоне уже нет) кредиток сразу подвязывает ещё и страховку и, если её не отключить, то будет капать оплата страховки, но это уже не за карту. В любом случае, не слыхал, чтобы Альфа кредитки выдавала принудительно.

  zenukua1992 написав:Чи банки вам картку навязують просто бо душі добрій?

Вот понятия не имею зачем. Может у них KPI какое-то по количеству выпущенных карт. Может и по доброте, это бывает. Кто-то бесплатную рекламу в почтовый ящик суёт по доброте, а кто-то бесплатные карты всучивает.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:08

Re: Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й.

  Sanyok77 написав:Может это имелось в виду за Приват?
Где ты получаешь Карту для выплат (зарплатная) и тебе Универсальную навязывают.
Да примат этим грешит... персонал нагло врет в глаза типа.. "без оформления Универсальной одну карту для выплат программа не пропускает"... после кипиша, ругани и звонков программа кончено вдруг НЕОЖИДАННО начинает ... "пропускать"... но сам факт умышленного предоставления ЛЖИВОЙ информации сотрудниками банка своим клиентам напрягает..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:49

  Джон написав:Да примат этим грешит... персонал нагло врет в глаза типа.. "без оформления Универсальной одну карту для выплат программа не пропускает"... после кипиша, ругани и звонков программа кончено вдруг НЕОЖИДАННО начинает ... "пропускать"... но сам факт умышленного предоставления ЛЖИВОЙ информации сотрудниками банка своим клиентам напрягает..

Персонал банку таким чином собі бонуси до зарплати заробляє (в них величина премії залежить і від кількості відкритих карток в тому числі). Я вже давно перестав воювати із повітряними млинами, щось комусь доводити, і псувати собі нерви. Спокійно беру лишню картку, тут же заходжу в Приват24 і закриваю її. Часу витрачено 10 секунд, нервів зекономлено - вагон.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:31

Re: Чи має право банк до зарплатної картки нав'язувати ще й.

Перше правило до тих, хто вам нав'язує щось, спробувати мяко сказати, що не потрібна дана карта/послуга.
Бувають випадки коли погано дочувають, можна нецензурно сказати...
Якщо ми беремо приват, то на їх сайті написано, що "Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спородненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг"
Delta7
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