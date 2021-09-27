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Податкова оштрафувала
АЗС на 46 млн грн

Податкова оштрафувала АЗС на 46 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:59

Податкова оштрафувала АЗС на 46 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба України в ході моніторингу діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю паливом через АЗС, виявила 594 АЗС, де виручка від продажу пального і отриманий дохід менше мінімальні витрати на утримання такого об'єкта торгівлі, що може свідчити про значну частку тіньового обігу готівки і пального на АЗС окремих суб'єктів господарювання.

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