В Уельсі зведуть новий завод, що перероблятиме стару техніку та електроніку. Це не лише вирішуватиме проблему зі сміттям, а й приноситиме прибутки.
Дивися повний текст У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 07:33
У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки.
Додано: Суб 23 жов, 2021 07:34
Химики умельцы из Украины делали это еще в 90-х, но не такой спектр металлов как планируют англичане
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:45
Пока тормознутые английские ученые поняли, что драгметаллы можно добывать с электронных изделий, в Украине этим давно занимаются все, кому не лень, аффинаж называется.
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:26
Такие умельцы были даже при совке, правда тогда это было весьма рискованное дело, а сейчас откройте любую газету с объявлениями или просто пойдите на рынок - там таких "бизнесменов" полно
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:52
У статті написано про видобування золота із електронних компонентів у промислових масштабах, а не про кустарне видобування на кухнях нашими "бізнесменами". Різниця все таки велика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:10
Re: У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки
Ну - щоб видобувати в промисловх масштабах - треба спочатку налагодити систему отримання вторсировини в великих кількостях ... Зараз в електроніці не так багато цінних металів . Колись було дуже багато - особливо те , що йшло на оборонку .
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