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У Києві підвищили тарифи на
тепло і гарячу воду: скільки...

У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:37

У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація підвищила тарифи на тепло і гарячу воду.

Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:52

На цьому форумі е экономісти? Або ті, хто вміють рахувати?
У вартості тарифу на опалення 70-80% – це вартість газу. При мінімальній теплоемкості газу 7600 ккал/куб., на виробництво 1 Гкал потрібно 131,57 м.куб.
Тариф на газ для опалення населенню уряд встановив (по Меморандуму) - 7,42грн +2,10 (доставка) = 9, 52грн.
Тобто сьогодні, 1Гкал. тепла максимально коштуе: (70%) : 9, 52грн. х 131,57 м.куб. /0,7 = 1789,35грн. При 80% - 1565,68 грн/ Гкал.).
Що ще потрібно рахувати ? Навіщо кілограми розрахунків?
zloy_ukr
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