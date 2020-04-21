Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...

Додано: Суб 23 жов, 2021 13:24

moldashavanin написав: совсем жопа с газом . дайте возможность воровать газ совсем жопа с газом . дайте возможность воровать газ

Все нормально у Украины с газом-у нас его полно можем даже с соседями делиться безвозмездно, например предложила Молдове 1 миллиард кубов безвозмездно отдать в долг, по нынешним ценам это больше миллиарда долларов и это при том что Украина сама занимает для себя под высокие проценты за пользование деньгами, а молдаване отдадут потом как нибудь может быть газ, правда есть и другой вариант, что это взятка молдаванам за закрытие дела в Молдове о похищении судьи Чауса в Кишиневе, читал и такую версию на одном из молдавских сайтов-если так то есть вариант, что не то что не заплатят за пользование но и за сам газ не отдадут денег, но что тот ярд кубов газа/долларов для Киевского режима, не из своего же кармана взяли.