Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні.
Дивися повний текст Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий транзит газу до Європи.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:02
Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий транзит газу до Європи.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:02
Україна запропонувала своїм громадянам 50% знижку на транзит газу до споживачів.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:04
Re: Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...
совсем жопа с газом . дайте возможность воровать газ
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:24
Цирк уехал, а клоуны остались ;)
Все нормально у Украины с газом-у нас его полно можем даже с соседями делиться безвозмездно, например предложила Молдове 1 миллиард кубов безвозмездно отдать в долг, по нынешним ценам это больше миллиарда долларов и это при том что Украина сама занимает для себя под высокие проценты за пользование деньгами, а молдаване отдадут потом как нибудь может быть газ, правда есть и другой вариант, что это взятка молдаванам за закрытие дела в Молдове о похищении судьи Чауса в Кишиневе, читал и такую версию на одном из молдавских сайтов-если так то есть вариант, что не то что не заплатят за пользование но и за сам газ не отдадут денег, но что тот ярд кубов газа/долларов для Киевского режима, не из своего же кармана взяли.
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 23 жов, 2021 13:33, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:39
Re: Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...
Цель газпромовской политики это уничтожение ГТС Украины, а после этого зажим гениталий ЕС в газовых тисках.. финансы для них вторичны.. и тут на тебе вылазит такое чудо как Янелох с 50% .. и все бы ничего что на него посмотрят как на дурачка оторванного от реальности.. но ведь он нас с вами позорит((.
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