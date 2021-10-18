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Fiat представив компактний кросовер Pulse за 14 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 07:45
Пропонуємо до обговорення:
Fiat Pulse - представник кросоверів B-класу, створений на основі хетчбека Argo, який є ітерацією Європейського Punto в Латинській Америці.
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