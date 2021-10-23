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Рекордний врожай не врятує:
Україна цьогоріч буде...

Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:14

Дежавю... Было уже с масками.
papchik
 
Повідомлень: 238
З нами з: 17.03.11
Подякував: 136 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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