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Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:14
Дежавю... Было уже с масками.
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papchik
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