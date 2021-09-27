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Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Український суд виніс рішення, згідно з яким зупинка транспортного засобу з причин "профілактики" з боку інспекторів є неправомірною. А якщо так, то і вимога надати водійські права теж є порушенням закону.
Дивися повний текст Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для профілактики»
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:00
Цікаво, а як він ідентифікував водія для того, щоб виписати йому штраф через відмову показати документи?
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Ірина_, Модератор
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p_a_l