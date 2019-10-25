1000 гривень заміщує в обігу частину банкнот номіналами 100, 200 і 500 гривень.
Дивися повний текст 25 жовтня 2019 в готівковому обігу з’явилась банкнота 1000 гривень (інфографіка).
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:24
25 жовтня 2019 в готівковому обігу з’явилась банкнота...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25 жовтня 2019 в готівковому обігу з’явилась банкнота 1000 гривень (інфографіка).
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:24
Только в банкоматы кроме 200 и 500грн обычно ничего не грузят,никто не хочет в банках грузить множество касет с разным номиналам...
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:00
Одесса, приватовские и альфовские банкоматы. Обещают четырёхкупюрность (50-100-200-500) и типично все номиналы есть. Тысячными Приват год назад побаловался и быстро прекратил. Оно и правильно. На рынке большинство продавцов её брать отказываются, а в других местах обычно и картой можно.
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