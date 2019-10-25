RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
25 жовтня 2019 в готівковому
обігу з’явилась банкнота...

25 жовтня 2019 в готівковому обігу з’явилась банкнота...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:24

25 жовтня 2019 в готівковому обігу з’явилась банкнота...

Пропонуємо до обговорення:
1000 гривень заміщує в обігу частину банкнот номіналами 100, 200 і 500 гривень.

Дивися повний текст 25 жовтня 2019 в готівковому обігу з’явилась банкнота 1000 гривень (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95920
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:24

Только в банкоматы кроме 200 и 500грн обычно ничего не грузят,никто не хочет в банках грузить множество касет с разным номиналам...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:00

  livs375 написав:Только в банкоматы кроме 200 и 500грн обычно ничего не грузят,никто не хочет в банках грузить множество касет с разным номиналам...

Одесса, приватовские и альфовские банкоматы. Обещают четырёхкупюрность (50-100-200-500) и типично все номиналы есть. Тысячными Приват год назад побаловался и быстро прекратил. Оно и правильно. На рынке большинство продавцов её брать отказываются, а в других местах обычно и картой можно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, moveton і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсяг готівки в обігу у вересні скоротився
R2 » Вів 12 жов, 2021 12:48
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 12:48
fin81
З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців
R2 » Пон 11 жов, 2021 21:19
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 21:19
Джон
Кому підвищать пенсії з жовтня
R2 » Суб 02 жов, 2021 21:12
3 402
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 13:52
Hella

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1412)
25.10.2021 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.