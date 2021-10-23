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Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це ЕП повідомило джерело в уряді.
Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:42
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:45
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