Про це ЕП повідомило джерело в уряді.
Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27
Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41
Продадут газ каких то частных структур даже не Нафтогаза по нынешним ценам а когда цена придёт в норму отдадут газ обратно, возможно))
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