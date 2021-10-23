RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна в разі необхідності
продасть Молдові 700 млн...

Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27

Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це ЕП повідомило джерело в уряді.

Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95929
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27

Почём?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:42

Присоединяюсь к вопросу :)
Igorten
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:45

Прыкруты 2.0
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:35

За те що закриють справу за вивоз Чауса :)
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 16.07.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41

Продадут газ каких то частных структур даже не Нафтогаза по нынешним ценам а когда цена придёт в норму отдадут газ обратно, возможно))
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:40

  R2 написав:Україна в разі необхідності продасть Молдові


Вот только есть одно - но. Газом там распоряжается АО «Молдовагаз», молдавско-российская энергетическая компания.
Главные акцонеры АО "Молдовагаз": ПАО "Газпром" Россия - 50 % акций, Агентство Государственной Собственности при Министерстве Экономики Республики Молдова - 35,33 %, Государственный Комитет по Управлению Имуществом, Приднестровской Молдавской Республики - 13,44 % , остальные акционеры владеют пакетами менее 5 %.

Итак. Суммарно, Газпром и никем не признанное Приднестровье(читай, та же РФ и Газпром) там имеют 63,44%.

То есть, наши чинуши собрались за наш счет (так как самим не хватает) и в ущерб государственным интересам, фактически спонсировать компанию, на 2/3 принадлежащую РФ.
При этом, явно это будет по цене ниже рынка. Ведь Газпром предлагает Молдове покупать у него газ за 800 долларов, но правительство Молдовы отказывается, так как считает это дорого.
800 долларов - это 21 гривня за куб. В Украине сейчас "на рынке" газ стоит в 2 раза выше.
Интересно, бакланов не возбудился? Потому как:
Тянет на госизмену :idea:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3252 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:26

  EKO написав:....
То есть, наши чинуши собрались за наш счет (так как самим не хватает) и в ущерб государственным интересам, фактически спонсировать компанию, на 2/3 принадлежащую РФ.
При этом, явно это будет по цене ниже рынка. Ведь Газпром предлагает Молдове покупать у него газ за 800 долларов, но правительство Молдовы отказывается, так как считает это дорого.
800 долларов - это 21 гривня за куб. В Украине сейчас "на рынке" газ стоит в 2 раза выше.
Интересно, бакланов не возбудился? Потому как:
Тянет на госизмену :idea:


"Это другое" ©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий... 1, 2
R2 » Суб 23 жов, 2021 13:02
16 1120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 16:23
0mage0
Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС
R2 » Пон 25 жов, 2021 15:55
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 15:55
Omega
Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде... 1, 2
R2 » Нед 24 жов, 2021 08:12
12 927
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 08:39
ostrost1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2443)
25.10.2021 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.