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У чому проблема з курсом долара
— роз'яснення секретаря РНБО

У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:25

У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО

Пропонуємо до обговорення:
"Хтось" у цій ситуації є "вигодоодержувачем".

Дивися повний текст У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:26

Старый клоунский дибил. Да все знают что на приватовских платежках нет подписи бени. И даже дубилета))
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:36

Это говорит о том что расчёты делают профаны в финансовых вопросах и ошибки курса в 10-15% у них в порядке вещей, если ошиблись с курсом то пора опускать ценники на все товары, можно начать с АЗС на которых автогаз уже дороже бензина чем у некоторых соседей...
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:02

29,1 ??? Насколько это реально?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:46

смешно читать ((
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:10

Що він курить?
servald2016
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