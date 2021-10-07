"Хтось" у цій ситуації є "вигодоодержувачем".
Дивися повний текст У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:25
У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:26
Старый клоунский дибил. Да все знают что на приватовских платежках нет подписи бени. И даже дубилета))
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:36
Это говорит о том что расчёты делают профаны в финансовых вопросах и ошибки курса в 10-15% у них в порядке вещей, если ошиблись с курсом то пора опускать ценники на все товары, можно начать с АЗС на которых автогаз уже дороже бензина чем у некоторых соседей...
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:51
Знов за рибу гроші. А чому не 291 гривню за долар? Пощипаймо всіх, у кого на руках гривні та й все.
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:20
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