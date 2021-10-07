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У чому проблема з курсом долара
— роз'яснення секретаря РНБО

У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:31

Все правильно сказав
melnytschuk
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:21

Re: У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря

  melnytschuk написав:Все правильно сказав

Якщо ми живемо в срср чи ще в якійсь диктатурі, тоді так - правильно.
Зараз його "роз'яснення" виглядають так ніби він не розуміє що таке ринок.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:48

  equinox написав:Зараз його "роз'яснення" виглядають так ніби він не розуміє що таке ринок.

Зате розуміє, як залізти у кишеню всім, в кого є заощадження у гривнях.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:07

  equinox написав:
  melnytschuk написав:Все правильно сказав

Якщо ми живемо в срср чи ще в якійсь диктатурі, тоді так - правильно.
Зараз його "роз'яснення" виглядають так ніби він не розуміє що таке ринок.

Так. Саме зараз ми живемо в диктатурі. Фюрера обрали 73% виборців.

Він узурпував владу, повністю підкоривиши собі парламент, кабінет міністрів, службу безпеки, мвд та прокуратуру, демонстративно ігнорує закони та збирається міняти під себе Конституцію.

Ще залишилося трохи "перетрахати" (с) "фюрер Білорусі" судову систему і диктатура буде абсолютною.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:10

  melnytschuk написав:Все правильно сказав

спеціально зареєструвався тут щоб нявкнути одобрямс, зелебобіку ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:48

Зміцнення гривні при інфляції 10+% та зменшенні резервів виглядає як мінімум дивно.
Rainbow
 
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  #<12
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