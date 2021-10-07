У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря РНБО

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:21
Re: У чому проблема з курсом долара — роз'яснення секретаря
Додано: Вів 26 жов, 2021 08:48
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:07
Так. Саме зараз ми живемо в диктатурі. Фюрера обрали 73% виборців.
Він узурпував владу, повністю підкоривиши собі парламент, кабінет міністрів, службу безпеки, мвд та прокуратуру, демонстративно ігнорує закони та збирається міняти під себе Конституцію.
Ще залишилося трохи "перетрахати" (с) "фюрер Білорусі" судову систему і диктатура буде абсолютною.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:10
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:48
Зміцнення гривні при інфляції 10+% та зменшенні резервів виглядає як мінімум дивно.
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