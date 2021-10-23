Про це повідомляється в постанові Кабміну.
Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:36
Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
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Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
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