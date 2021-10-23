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Які документи будуть перевіряти
в Україні під час карантину

Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:36

Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в постанові Кабміну.

Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
R2
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