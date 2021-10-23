Про це повідомляється в постанові Кабміну.
Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:36
Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:51
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Собственно, почему это все полная подуголовная ересь я описал в соседней ветке Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:01
Шось пороблено в этой стране!
Привет, немытыя, не ждали, а мы припёрлись))
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:30
Я что-то не понял. Иду я по учлице, и у меня проверяют ковид-сертификат? Нафига? Ну нет его, что дальше? Где написано, что я должен дома сидеть без него?
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