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Україна отримала 600 млн
євро фіндопомоги від ЄС

Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:55

Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.

Дивися повний текст Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:55

2 млн евро сразу на обновление проекта "метро на Троещину" освоят.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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