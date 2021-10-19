Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Дивися повний текст У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному аукціоні: ціни.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:02
У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному аукціоні: ціни.
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:37
Re: У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному...
Типовий рекет.
Вибрали кияни на свою голову, а воно виявляється так і досі живе поняттями 90-х.
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