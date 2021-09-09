Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1096 від 20 жовтня.
Дивися повний текст Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не вакциновані, будуть відсторонені від роботи: названо дату.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:21
Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не вакциновані, будуть відсторонені від роботи: названо дату.
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