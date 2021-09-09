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Працівники, які підлягають
обов'язковій вакцинації і не...

Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:21

Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1096 від 20 жовтня.

Дивися повний текст Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не вакциновані, будуть відсторонені від роботи: названо дату.
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