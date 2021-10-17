Український бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень на рік через різноманітні схеми з ухилення від сплати податків.
Дивися повний текст Названо найпопулярніші схеми ухилення від сплати податків в Україні.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 21:41
Названо найпопулярніші схеми ухилення від сплати...
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Дивися повний текст Названо найпопулярніші схеми ухилення від сплати податків в Україні.
Додано: Пон 25 жов, 2021 21:41
Когда Бог обещал манну небесную, в Украине решили не дожидаться и ввели НДС!
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