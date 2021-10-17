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Названо найпопулярніші схеми
ухилення від сплати...

Названо найпопулярніші схеми ухилення від сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:41

Названо найпопулярніші схеми ухилення від сплати...

Пропонуємо до обговорення:
Український бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень на рік через різноманітні схеми з ухилення від сплати податків.

Дивися повний текст Названо найпопулярніші схеми ухилення від сплати податків в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:41

Когда Бог обещал манну небесную, в Украине решили не дожидаться и ввели НДС!
astatempo
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