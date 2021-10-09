Канадський місто Норт-Ванкувер може першим в світі почати використання теплової енергії від Майнінг Bitcoin для опалення житла.
Дивися повний текст Ванкувер стане першим у світі містом, що обігрівається від видобутку Bitcoin.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 07:58
Ванкувер стане першим у світі містом, що обігрівається...
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Дивися повний текст Ванкувер стане першим у світі містом, що обігрівається від видобутку Bitcoin.
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