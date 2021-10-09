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Ванкувер стане першим у світі
містом, що обігрівається...

Ванкувер стане першим у світі містом, що обігрівається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:58

Ванкувер стане першим у світі містом, що обігрівається...

Пропонуємо до обговорення:
Канадський місто Норт-Ванкувер може першим в світі почати використання теплової енергії від Майнінг Bitcoin для опалення житла.

Дивися повний текст Ванкувер стане першим у світі містом, що обігрівається від видобутку Bitcoin.
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