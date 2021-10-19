Газорозподільні компанії пропонують підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Дивися повний текст Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4 рази.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:57
Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4 рази.
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:32
Может после ,,збільшення тарифа на розподіл газу в 4 рази,, покрасят трубы до участка домохозяйства?
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