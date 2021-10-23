RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Облгази пропонують збільшити
тарифи на розподіл газу в 4...

Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:57

Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4...

Пропонуємо до обговорення:
Газорозподільні компанії пропонують підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Дивися повний текст Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4 рази.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95951
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:58

Это уже игра с огнём.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2460
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:32

Может после ,,збільшення тарифа на розподіл газу в 4 рази,, покрасят трубы до участка домохозяйства?
opoberezhnyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:34

Дело пахнет керосином, а не газом.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:20

А мы предлагаем национализировать все облгазы у фирташа и других олигархов и передать их громадам
shaman_alex_69
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 25.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:10

  shaman_alex_69 написав:А мы предлагаем национализировать все облгазы у фирташа и других олигархов и передать их громадам
И что это вам даст ? Фигня в том, что от имени громады выступают, мягко говоря, не лучшией граждане ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:50

Re: Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4

За газ обіцяли не підіймати ціну, тож будуть "заробляти" на постачанні. Все чесно, за газ не підняли)
equinox
 
Повідомлень: 294
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:23

Остап просто отдыхает со своими 400-ми способами честного отъема денег.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6855
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3256 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03

  EKO написав:Остап просто отдыхает со своими 400-ми способами честного отъема денег.

Не мы такие, жизнь такая!

Если Китай не перестанет(а он не перестанет) высасывать газ, то русские прижмут нас пулеметами к реке и всем крышка!
hno3
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 21.10.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:33

Re: Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4

Дивлюсь - оплата за доставку - 45,65, борг за минулі пер. - 0, до сплати - 45,66.
Мля тре до школи йти поки ще є освіта якась, крадії у законі.
Прораб
 
Повідомлень: 283
З нами з: 02.03.19
Подякував: 262 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за... 1, 2
R2 » Вів 26 жов, 2021 14:53
13 418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 21:54
wild.tomcat
Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і...
R2 » Вів 26 жов, 2021 16:06
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 16:06
tolja3334
У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки...
R2 » Суб 23 жов, 2021 08:37
4 393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 11:10
asdasd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.