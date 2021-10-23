Газорозподільні компанії пропонують підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Дивися повний текст Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4 рази.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:57
Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4 рази.
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:32
Может после ,,збільшення тарифа на розподіл газу в 4 рази,, покрасят трубы до участка домохозяйства?
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:20
А мы предлагаем национализировать все облгазы у фирташа и других олигархов и передать их громадам
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:10
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:50
Re: Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4
За газ обіцяли не підіймати ціну, тож будуть "заробляти" на постачанні. Все чесно, за газ не підняли)
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:23
Остап просто отдыхает со своими 400-ми способами честного отъема денег.
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03
Додано: Вів 26 жов, 2021 20:33
Re: Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4
Дивлюсь - оплата за доставку - 45,65, борг за минулі пер. - 0, до сплати - 45,66.
Мля тре до школи йти поки ще є освіта якась, крадії у законі.
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