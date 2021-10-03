Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

За превышение лишать на год, за вождение под шофе в тюрьму на пол года.
И на дорогах будет тишь да гладь.
Депутатов совершивших ДТП с увечиями/погибелью рубать руки/ноги на месте, и выкалывть оба глаза!
Предлагаю петицию!
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Додано: Вів 26 жов, 2021 21:02
За превышение лишать на год, за вождение под шофе в тюрьму на пол года.
И на дорогах будет тишь да гладь.
Депутатов совершивших ДТП с увечиями/погибелью рубать руки/ноги на месте, и выкалывть оба глаза!
Предлагаю петицию!
Додано: Вів 26 жов, 2021 21:05
EKO
Приподнятые переходы плавнее бьют по ходовой части, чем лежачие полицейские, и их можно преодолевать на более высокой скорости. Хотя, всё равно скорость приходится снижать до 40.
Додано: Вів 26 жов, 2021 21:47
І перевищення швидкості встановлювати отими москальськими візірями, на відео яких навіть заправки рухались з недозволеною швидкістю. Тоді у місті взагалі лише "слуги" на авто їздити будуть.
Додано: Вів 26 жов, 2021 21:54
ну раз згадали харків 17го - і що, хтось відповів за те все? стверджувати що там був пересічний рагуль вася теж не можна. і яким чином тим (і їм подібним) (ч)удакам завадить обмеження швидкості і цей закон, шо 50 шо 60, ви хоч 30 зробіть, вони ж то всеодно сильно поза 100 їхали. і як там зайцева, сидить? а інший учасник дтп? а судмед, що проводила перевірку на стан алко/нарко в тому випадку, вже з еміграції повернулася? злі язики стверджують, вона не с порожніми кишенями туди подавалася. так що не все так однозначно
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