Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

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wild.tomcat написав:ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? ви спитали, я вам відповів. чи може ви забуваєте про що питаєте? амнезія? аль інакша яка хворь? шкода, з виду ніби як нормальний був
>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.
Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...
забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? так краще наступного разу просто пройдіть повз...
Это "законопроект" - ни что более, как официальный документ о ущербности "депутанта" его подавшего. В условиях позеленевшего состояния ВР - оно грозит стать "Законом". Что уже критический звонок для всей Украины.
_hunter написав:>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.
Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...
забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? так краще наступного разу просто пройдіть повз...
Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.
Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс". ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем?
_hunter написав:Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.
Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс". ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем?
і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як?