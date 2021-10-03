Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: Чет 28 жов, 2021 10:30

_hunter написав: Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.



Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"?

Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс".

ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем? Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"?Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс".ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем?

і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як?