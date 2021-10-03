Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: Чет 28 жов, 2021 21:22

_hunter написав: У сенсі "не можна"? - он 0mage0 вище натякає, що _все_ ДТП у країні скоюються _тільки_ "прокурорі, судді, депутати й подібна шушваль" і "Поліціянти боятися їх чіпати" У сенсі "не можна"? - он 0mage0 вище натякає, що _все_ ДТП у країні скоюються _тільки_ "прокурорі, судді, депутати й подібна шушваль" і "Поліціянти боятися їх чіпати"

_hunter написав: Координати до метра не потрібні – вистачить і назви н.п. і траси, якою ви в нього "вносилися". Координати до метра не потрібні – вистачить і назви н.п. і траси, якою ви в нього "вносилися".

Я не казав, що всі ДТП в Україні скоюють прокурори, судді, депутати й подібна шушваль. Взагалі мова йшла не про ДТП, а порушення ПДР, зокрема, перевищення швидкості. Але звісно, більшість ДТП стаються внаслідок порушення ПДР, тому це приймається. Тепер щодо "прокурори, судді, депутати й подібна шушваль" і щодо "всі ДТП/порушення ПДР". Групу осіб я окреслив нарисно, вказавши найбільш очевидні та одіозні посади. Насправді їх більше і не всі вони можуть виділятися з натовпу. Це і центральна і місцева влада і поліціянти й просто багаті чуваки, які знають кому і як занести хабар. І звісно ж, родичі (зокрема діти) та куми цих осіб. Я не берусь оцінювати їхню кількість, але гадаю що це загалом чималенька орава. Ви, я так розумію, оцінили кількість безпосередньо функціонерів у 10% і ще 10% їхніх родичів/кумів. Хоча мені здається, що родичів таки буде більше, але припустімо що їх 20%. Отже, вони можуть впливати на призначення та відбуття покарання, порушення ПДР взагалі не проблема, ДТП складніше, але загалом теж некритично навіть якщо є загиблі. Також вони зачасту мають гроші на дорогі машини, які є безпечнішими ніж середньостатистичні й таким чином почуваються подвійно захищеними - в разі ДТП їх від смерті захистить велика безпечна машина, а від закону - посада/кум/хабар. Вони систематично порушують ПДР і це призводить до ДТП. Звісно ж, не всі, але те, що вони порушують систематично і виходять відносно сухими з води, це факт. Ті, хто не входить в цю категорію також не всі систематичні порушники. І важко довести статистично, але загалом складається враження, що серед описаної категорії порушників більше, ніж серед інших, а самі порушення зухваліші й небезпечніші. Тож порушень/ДТП за їхньою участю має бути більше, ніж 20%. Навіть якщо наші кількісна та якісна оцінки не зовсім правильні, сама наявність такої касти осіб мене особисто жахає. А вас ні?Ви згадували Зайцеву, яка сидить як контрприклад, що ніби немає таких недоторканих осіб. По-перше, вона вколошкала шістьох осіб за пару секунд на тротуарі. Я кажу про тяжкість злочину, яка просто зашкалює. Якщо для того, щоб вбивця сів, необхідно завжди ходити групами по щонайменше 6 осіб, то це погана новина. По-друге, сидить вона у комфортних умовах. До речі, Дронов, який за старт на жовте світло, а на перехресті він, здається, був уже на зелене, отримав такий самий термін, 10 років, здається, сидить у закладі суворішого режиму. По-третє, 10 років чарівним способом перетворюються на 5. Якщо вона вийде достроково через 5 років, це вийде по 10 місяців за одне вбивство. Непогано, чи не так? По-четверте, на одну Зайцеву приходяться сотні Толстошеєвих, Шуфричів та решта Енгибарянів, а також тих, про яких ми навіть не чули, бо ЗМІ про них не повідомляли.Наприклад, на вже згаданій тут трасі від Києва до Кролевця (але далі, до кордону з мордором я не їздив) між Києвом та Кролевцем буде купа населених пунктів і ви ніколи не здогадаєтеся, що це населений пункт, якщо не побачите табличку на білому фоні. Та гадаю на будь-якій трасі ви знайдете населені пункти, де пара км "всередині" білих табличок це суцільний ліс з обох боків. Це доволі поширене явище і, на мій погляд, ви заперечуєте очевидний факт або приколупуєтеся до дрібниць, адже тут це лишень приклад коли геть різні ситуації поліція може запротоколювати як однакове порушення і застосувати однакове покарання. Навіть всередині Києва порівняйте проспект Перемоги, наприклад, і маленьку вуличку між будинками, де типова швидкість близько 20 км/год, але і там і там обмеження 50 км/год, але хіба можна їх порівнювати? Це лишень приклад того, як за очевидно різні за небезпекою порушення можна отримати однакове покарання.Підсумовуючи, вважаю окрім підсилення покарання за серйозні порушення ПДР (а зрештою, і взагалі законів), потрібно 1) забезпечити невідворотність покарання для всіх порушників незалежно від посади, друзів та гаманця; 2) зробити покарання відповідним до тяжкості порушення. Не ставити знаки з низькою швидкістю там, де нікого немає і навпаки обмежити швидкість на маленьких вуличках у містах.