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Гетманцев розповів про причини
зростання цін та боротьбу...

Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30

Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...

Пропонуємо до обговорення:
Продукти дорожчають у всьому світі і влада намагається це компенсувати підвищенням виплат населенню.

Дивися повний текст Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу з інфляцією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30

Как мы любим попиариться.Ни один из чиновников или политиков не сказал,что это провал в нашей работе,всегда кто то виноват то попередники то мировые тенденции то.....
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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