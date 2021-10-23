Продукти дорожчають у всьому світі і влада намагається це компенсувати підвищенням виплат населенню.
Дивися повний текст Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу з інфляцією.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30
Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...
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Дивися повний текст Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу з інфляцією.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30
Как мы любим попиариться.Ни один из чиновников или политиков не сказал,что это провал в нашей работе,всегда кто то виноват то попередники то мировые тенденции то.....
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:38
и тут не забыл указать что ПАП ему в штаны нагадил ) лизоблюд зеленый
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