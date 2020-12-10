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На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація...
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Додано: Вів 26 жов, 2021 17:11
Пропонуємо до обговорення:
На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння, повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Дивися повний текст На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу - ДСНС
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R2
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Додано: Вів 26 жов, 2021 17:12
Теперь наверное планировать модернизацию газопроводов в Европу будет легче.
Деньги возьмем точно. Делать что-то точно не обязательно - водопровод по нашим трубам уже не пойдет.
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vicel100
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