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Штрафи через
відсутність маски: суми

Штрафи через відсутність маски: суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54

Штрафи через відсутність маски: суми

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався в Міністерства охорони здоров'я, які штрафи загрожують за не носіння маски.

Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54

Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
EKO
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Модератори: Ірина_, Модератор

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