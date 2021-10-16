Finance.ua дізнався в Міністерства охорони здоров'я, які штрафи загрожують за не носіння маски.
Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54
Штрафи через відсутність маски: суми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми.
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54
Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
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