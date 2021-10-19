Finance.ua дізнався в Міністерства охорони здоров'я, які штрафи загрожують за не носіння маски.
Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54
Штрафи через відсутність маски: суми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми.
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54
Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:00
А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04
Основная гадость тут в том, что бумажка-говняшка выписывается за 1 минуту, а, чтоб оспорить её в суде, вам потребуется немало времени хотя бы, чтоб составить иск и приехать в суд, скорее всего 2 раза, т. к. на первое заседание оболтус обычно не приходит
Это, как для водителей, поездка в наркоэкспертизу. Вроде бы всем понятно, что водитель трезв и не под веществами, но служит точкой давления для получения взятки полицейским, особенно, если услышит, что водитель спешит
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20
О! -- человек понимает. А если нарушителя еще в отделение свозить на часик -- для установления личности -- в следующий раз он три раза подумает -- может не только подбородок, но еще и нос погреть стоит
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:28
_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние))
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:44
Ну, как бы да: носить маску в кармане и заявлять о ее бесполезности -- это примерно как в дождь зонтик из сумки не вынуть и кричать "какой идиот эти зонтики придумал!!!"
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