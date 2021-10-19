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Штрафи через
відсутність маски: суми

Штрафи через відсутність маски: суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54

Штрафи через відсутність маски: суми

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався в Міністерства охорони здоров'я, які штрафи загрожують за не носіння маски.

Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54

Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:00

  EKO написав:Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?


А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04

  bublik_ltd написав:
  EKO написав:Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?


А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.

Основная гадость тут в том, что бумажка-говняшка выписывается за 1 минуту, а, чтоб оспорить её в суде, вам потребуется немало времени хотя бы, чтоб составить иск и приехать в суд, скорее всего 2 раза, т. к. на первое заседание оболтус обычно не приходит

Это, как для водителей, поездка в наркоэкспертизу. Вроде бы всем понятно, что водитель трезв и не под веществами, но служит точкой давления для получения взятки полицейским, особенно, если услышит, что водитель спешит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20

  safonovstanislav написав:
  bublik_ltd написав:
  EKO написав:Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?


А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.

Основная гадость тут в том, что бумажка-говняшка выписывается за 1 минуту, а, чтоб оспорить её в суде, вам потребуется немало времени хотя бы, ...

Это, как для водителей, поездка в наркоэкспертизу. Вроде бы всем понятно, что водитель трезв и не под веществами, но служит точкой давления для получения взятки полицейским, особенно, если услышит, что водитель спешит

О! -- человек понимает. А если нарушителя еще в отделение свозить на часик -- для установления личности -- в следующий раз он три раза подумает -- может не только подбородок, но еще и нос погреть стоит :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:28

_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние))
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:44

  bublik_ltd написав:_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние))

Ну, как бы да: носить маску в кармане и заявлять о ее бесполезности -- это примерно как в дождь зонтик из сумки не вынуть и кричать "какой идиот эти зонтики придумал!!!" :lol:
_hunter
 
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