Штрафи через відсутність маски: суми

Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04

bublik_ltd написав: EKO написав: Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно? Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?



А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит. А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.

Основная гадость тут в том, что бумажка-говняшка выписывается за 1 минуту, а, чтоб оспорить её в суде, вам потребуется немало времени хотя бы, чтоб составить иск и приехать в суд, скорее всего 2 раза, т. к. на первое заседание оболтус обычно не приходитЭто, как для водителей, поездка в наркоэкспертизу. Вроде бы всем понятно, что водитель трезв и не под веществами, но служит точкой давления для получения взятки полицейским, особенно, если услышит, что водитель спешит