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Штрафи через відсутність маски: суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався в Міністерства охорони здоров'я, які штрафи загрожують за не носіння маски.
Дивися повний текст Штрафи через відсутність маски: суми
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:54
Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
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EKO
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:00
EKO написав:
Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.
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bublik_ltd
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04
bublik_ltd написав: EKO написав:
Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.
Основная гадость тут в том, что бумажка-говняшка выписывается за 1 минуту, а, чтоб оспорить её в суде, вам потребуется немало времени хотя бы, чтоб составить иск и приехать в суд, скорее всего 2 раза, т. к. на первое заседание оболтус обычно не приходит
Это, как для водителей, поездка в наркоэкспертизу. Вроде бы всем понятно, что водитель трезв и не под веществами, но служит точкой давления для получения взятки полицейским, особенно, если услышит, что водитель спешит
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safonovstanislav
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20
safonovstanislav написав: bublik_ltd написав: EKO написав:
Составить можно и миллион протоколов. А какой процент их оплачен? 1% хоть есть, интересно?
А с какой радости их оплачивать? Сначало нужно доказать что в момент наложение штрафа человек был болен так как если человек здоров то никто не имеет права его штрафовать. У нас в стране презумпция невиновности, соответственно без теста на месте выписывать штраф не имеет смысла, в суде это не прокатит.
Основная гадость тут в том, что бумажка-говняшка выписывается за 1 минуту, а, чтоб оспорить её в суде, вам потребуется немало времени хотя бы, ...
Это, как для водителей, поездка в наркоэкспертизу. Вроде бы всем понятно, что водитель трезв и не под веществами, но служит точкой давления для получения взятки полицейским, особенно, если услышит, что водитель спешит
О! -- человек понимает. А если нарушителя еще в отделение свозить на часик -- для установления личности -- в следующий раз он три раза подумает -- может не только подбородок, но еще и нос погреть стоит
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:28
_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние))
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bublik_ltd
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:44
bublik_ltd написав:_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние
))
Ну, как бы да: носить маску в кармане и заявлять о ее бесполезности -- это примерно как в дождь зонтик из сумки не вынуть и кричать "какой идиот эти зонтики придумал!!!"
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:52
к полиции доверия нет, т.к. они злоупотребляют своим служебным положением, пользуясь тем, что штраф выписывается на основании решения того же полицейского и вероятность его оспаривания за 500грн равна 0,1% и даже если его оспорят то его только пожурят немножко, также и моральный ущерб если, что не ему возмещать а из гос.бюджета. Тоесть идиотику что-то не понравилось, штраф выписал, и все
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petrenko_olvas
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:47
_hunter написав: bublik_ltd написав:_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние
))
Ну, как бы да: носить маску в кармане и заявлять о ее бесполезности -- это примерно как в дождь зонтик из сумки не вынуть и кричать "какой идиот эти зонтики придумал!!!"
Неудачненький какой-то пример.Зонтик то, хоть как-то защищает от дождя,маска же только от штрафа.Защитные функции маски от ковида, равна сетке на футбольных воротах от песчинки!Так что в пору кричать "какой идиот эти маски придумал!!!"
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chumakcm1430
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:59
chumakcm1430 написав: _hunter написав: bublik_ltd написав:_hunter
Ну так, 73% голосовавших на выборах в нашей стране не то что в отделение без законного основания можно, их сразу в трудовые лагеря без суда и следствия нужно, они ж не то что законов и своих прав не знают, они вообще имбецилы полние
))
Ну, как бы да: носить маску в кармане и заявлять о ее бесполезности -- это примерно как в дождь зонтик из сумки не вынуть и кричать "какой идиот эти зонтики придумал!!!"
Неудачненький какой-то пример.Зонтик то, хоть как-то защищает от дождя,маска же только от штрафа.Защитные функции маски от ковида, равна сетке на футбольных воротах от песчинки!Так что в пору кричать "какой идиот эти маски придумал!!!"
ЧиТД... Ну вот эти 73% хоть для защиты от штрафа носить начнут.
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_hunter
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